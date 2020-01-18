بيروت تشتعل.. وعون يستنجد بالجيش

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الطيب حسين

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اشتباكات بين الأمن ومحتجين في ساحتين بالعاصمة اللبنانية

اشتعلت الأوضاع في العاصمة اللبنانية بيروت، بسبب وقوع اشتباكات دامية بين المحتجين وقوات الأمن. وأسفرت الاشتاكات عن سقوط أكثر من 100 مصاب إلى الآن. كما دعا الرئيس ميشال عون الجيش للتدخل وضبط الأوضاع في العاصمة. بدوره أعلن الصليب الأحمر اللبناني على تويتر عن أكثر من 100 إصابة في مظاهرة وسط بيروت حتى الآن حيث نقل ما يزيد على 40 من المصابين إلى المستشفيات، وإسعاف أكثر من 60 في المكان. كما أكدت قوى الأمن الداخلي اللبنانية أن من قام بإحراق خيم في ساحة رياض الصلح ليس من عناصر قوى الأمن الداخلي، كما جرى التداول على بعض وسائل الإعلام. وألقى المتظاهرون المفرقعات النارية باتجاه القوى الأمنية في محيط ساحة النجمة، كما رموا الفواصل الحديدية تجاههم محاولين اقتحام السياج الحديدي. واتهم محتجون قوى الأمن بإطلاق الرصاص المطاطي في محيط البرلمان، لذا قاموا برشق قوى الأمن بالحجارة. يأتي ذلك فيما قال الأمن الداخلي اللبناني حدث تعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب. وتوافد آلاف المتظاهرين على شوارع بيروت، اليوم السبت، حيث ردَّد المحتجون شعارات بينها "الشعب يريد إسقاط النظام"، فيما نصبت قوات الأمن حواجز حديدية وأسلاكاً شائكة عند مداخل مجلس النواب، قبل أن تلجأ لاستخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

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