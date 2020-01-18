مدربة الكرة الطائرة تمارس الجنس مع طالب وموظفة سابقة

18 يناير 2020 - 08:12 م

تفجرت فضيحة جنسية بطلتها مدرسة للكرة الطائرة في إحدى المدارس الثانوية بولاية أوكلاهوما الأمريكية، دخلت في علاقة جنسية مع طالب وموظفة بالمدرسة.

كانت البداية عندما تراسلت "جويس تشرتشويل" مدربة الكرة الطائرة في مدرسة "بيريهيل" الثانوية مع الطالب الذي كان وقتها عمره 18 عامًا، عبر تطبيق "سناب شات"، وفقًا لما نقلته صحيفة محلية عن إفادة خطية.

وعلى الرغم من أن مضمون الرسائل كان خاليًا في البداية من أية إشارة جنسية، إلا أنه أخذ خطًا مغايرًا في النهاية، وفق ما أبلغ الطالب الشرطة.

وكشفت التحقيقات أن المعلمة البالغة من العمر 40 عامًا أرسلت صورًا ومقاطع فيديو عارية للطالب، الذي تخرج من المدرسة في العام الماضي.

وفي منتصف عام 2019، أبلغته أنها مع امرأة أخرى في منزلها، وأن زوجها ليس موجودًا، ليذهب إلى هناك حيث مارس الجنس مع الاثنين.

وقد سمعت إدارة المدرسة بالشائعات حول دخول "تشرشلويل" والموظف السابق في المدرسة في علاقة جنسية ثلاثية مع طالب آخر، لتقوم على الفور بإبلاغ السلطات المحلية في مقاطعة "تولسا" في ديسمبر الماضي.

وقالت مدرسة "بيريهيل" في بيان نشرته صحيفة "تولسا وورلد"، إن "تشرشل" في إجازة من المدرسة.

وقال المسؤولون المحليون: "تأخذ مدرسة مقاطعة بيريهيل سلامة طلابها على محمل الجد وتفعل كل ما في وسعها لتوفير بيئة تعليمية آمنة".

وأشارت إلى أنها لن تعلق على المزاعم في ظل التحقيق الجنائي المستمر.

وذكرت قناة "فوكس 23"، أنه صدر أمر بالقبض على "تشرشل" بناءً على الأدلة التي تم جمعها. وقد سلمت نفسها إلى الشرطة بعد ظهر الثلاثاء بعد علمها بأمر الاعتقال.