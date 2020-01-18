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الإنتاج الحربي يتخطى الحدود بهدف «دياوارا»

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أمير سعد

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فاز فريق الإنتاج الحربي على حرس الحدود، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الـ14 للدوري العام.

وشهدت المباراة فرص كثيرة بين الفريقين في الشوط الأول حتى أحرز السنغالي موسى دياوارا، هدف اللقاء في الدقيقة 11 بعدما استغل التمريرة المتقنة من زميله إبراهيم عبد الخالق وسددها اللاعب السنغالي صاروخية من الجهة اليسرى.

وفي الشوط الثاني شهد سيطرة على الكرة في وسط الملعب بين الفريقين وكاد محمد عادل، لاعب الإنتاج الحربي، أن يعزز الهدف بعدما انفرد بحارس المرمى من الجهة اليسرى في الدقيقة 66 ولكن أهدرها ومرت دون أهداف.

وبهذا الفوز يصعد الانتاج الحربي للمركز الخامس برصيد 21 نقطة، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 18 في المركز الثامن.


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