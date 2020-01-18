» إعادة امتحان مدرسة في واقعة «الغش الجماعي»

قرر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إعادة الامتحان في مادة الوثائق والمعلومات واستبعاد مديرة مدرسة طنطا التجارية، من منصبها على خلفية الغش الجماعي التي شهدتها المدرسة، وتشكيل لجنة للمراقبة من خارج المدرسة.

وتداول رواد صفحات التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، اليوم السبت، فيديو يتضمن قيام بعض طلاب بمدرسة طنطا التجارية الثانوية الفنية بالغربية، بحالة غش جماعي داخل لجنة الامتحان دون وجود مراقبين عليهم.

كما أظهر الفيديو، حدوث حالة من الهرج والفوضى داخل اللجنة، وقيام أحد الطلاب بالغش من الهاتف المحمول، وتبادل الإجابة بين الطلاب وتنقل الطلاب داخل اللجنة بكل حرية، دون وجود مراقبين، وقيام البعض بتصوير زملائه، وتبادل السب والشتم بينهم البعض عن طريق الهزار.

فيما طالب رواد التواصل الاجتماعي، ضرورة محاسبة المقصرين والمتسببين في تلك المهزلة التعليمية، والتحقيق في الواقعة، حفاظا على حقوق الطلاب المجتهدين وعدم ضياع مجهودهم طوال الفصل الدراسي في المذاكرة، وفي النهاية مساواتهم مع الطلاب الفاشلين والذين تمكنوا من الغش.