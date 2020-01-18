تحرك مصرى بعد شكوى السودان بمجلس الأمن

18 يناير 2020 - 07:07 م

تسلم وزير الزراعة السيد القصير، اليوم السبت تقريرًا حول تدشين مشاريع زراعية تمتد لمنطقة شلاتين. وسلم التقرير علي حزين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية في وزارة الزراعة. وكشف "حزين" في القترير أن الفكرة الرئيسية للمشاريع المستمرة في وادي حوضين (يبعد نحو 30 كيلو عن شلاتين) تركز على استغلال المياه المالحة والصحراء. ولفت إلى أن الفكرة الرئيسية للأعمال ترتكز على خلق نموذج متكامل للتنمية المستدامة، وإنشاء مجتمعات تتمتع بكافة سبل الحياة من مسكن وفرص عمل وإنتاج زراعي وحيواني وصناعات قائمة على تجفيف النباتات الطبية والعطرية ومنتجات ألالبان طوال العام باستخدام المياه المالحة. وترتكز الفكرة أيضا، على استخدام المياه بكافة صورها سواء مياه مالحة مباشرة من الآبار أو مياه محلاة، في أنواع مختلفة من الزراعة والإنتاج الزراعي، وكذلك استخدام تقنيات حديثة في عمليات الري تساهم في الحفاظ على المياه وتقليل مناسيب استخدامها بمعدلات تتراوح بين 35 و50 بالمئة. يأتي هذا بعد تجديد السودان يوم أمس طلبه لمجلس الأمن بإدراج قضية حلايب وشلاتين على جدول أعماله لبحثها زاعمًا أنها تقع داخل أراضيه.