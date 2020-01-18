مصر تضع حجر أساس أكبر مدينة طبية في الشرق الأوسط

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أحمد سالم

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أكبر مدينة طبية

وضع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حجر الأساس لـ«كابيتال ميد» أكبر مدينة طبية متكاملة، ينفذها القطاع الخاص في الشرق الأوسط وأفريقيا في مدينة بدر.

وقال وزير الإسكان أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات العملاقة بمدينة بدر، والتي تأثرت بشكل إيجابي كبير خلال الفترة الأخيرة، بعد التطور الكبير في تنمية العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الوزير أنه تم إنفاق استثمارات ضخمة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ما أثر على حجم النمو بمدن شرق القاهرة، ونعمل على الاستغلال الأمثل للأثر الإيجابي لتلك الاستثمارات، على المدن الجديدة، الواقعة شرق القاهرة، وجنى ثمارها، من أجل التكامل الوظيفي بين العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الجديدة المحيطة بها.

من جهته، صرح الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية، المنفذة للمشروع، بأن المشروع يهدف لإقامة مجمع طبي متكامل، بإجمالي استثمارات تتجاوز 18 مليار جنيه، ويساهم في توفير 10 آلاف فرصة عمل على الأقل، وسيتم إطلاق الخدمة الطبية بالمرحلة الأولي للمشروع بعد نحو 30 شهرا من الآن.

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