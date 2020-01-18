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السيسي يوجه رسالة للقوات المسلحة

الحياة السياسية

السيسي
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الطيب حسين

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مصر

القوات المسلحة

السيسي

برنيس

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة لكافة قيادات وأفراد القوات المسلحة. وأعرب السيسي في رسالته عن "الاعتزاز والفخر" بأداء القوات المسلحة، خلال افتتاح قاعدة "برنيس" العسكرية. وأكد الرئيس أن افتتاح القاعدة "عكس القدرات الاحترافية العالية" للجيش المصري. وجاء في الكلمة: "بالأصالة عن نفسي وعن أبناء الشعب المصري، أتوجه لقادة و أفراد قواتنا المسلحة الباسلة بأسمى آيات الإعزاز والتقدير على المستوى المتميز لمؤسستنا العسكرية التي ضرب أفرادها أروع أمثلة البطولة والفداء في أداء مهامهم القتالية والتنموية للوطن، وذلك في ظل ظروف بالغة التعقيد سياسيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا ومعنويا مرت بها مصر في السنوات الأخيرة". كما طالب القوات المسلحة "ببذل المزيد من الجهد والعرق والتفاني في التدريبات للحفاظ على هذا المستوى الرفيع، وصولا إلى أقصى درجات الجاهزية والاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة" إليهم. وأشار السيسي إلى ما أسماه بـ"الأداء الراقي" من رجال القوات المسلحة خلال المناورة "قادر 2020" بأحدث الأسلحة والمعدات، "وهو ما يزيد من رفعة جيشه لديه، الذي يسطر كل يوم البطولات والتضحيات للحفاظ على مقدرات وأمن واستقرار وطنهم، في ظل التحديات المتعددة التي تحيط ببلدنا وتعصف بمنطقتنا".

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