» صور.. استعدادات حفل قرعة البطولة العربية لمنتخبات «الميني فوتبول»

18 يناير 2020 - 05:59 م

تنطلق بعد قليل قرعة البطولة العربية للميني فوتبول بقصر محمد على التاريخي بالمنيل بين 8 منتخبات عربية تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وكان الاتحاد العربي للعبة، برئاسة اللبناني أحمد دنش، أعلن استضافة مصر للبطولة العربية دعما لها بعد إشهار اتحاد كرة الميني فوتبول المصري للمرة الأولى في تاريخها برئاسة أحمد سمير.

كما سيتم الإعلان عن الجهاز الفني لمنتخب مصر للميني فوتبول، بعد أن تم الاستقرار على الجهاز بعد عدة لقاءات واجتماعات واتصالات قام بها رئيس الاتحاد أحمد سمير مع عدد كبير من المدربين من أجل تشكيل جهاز فني كبير قادر على حصد البطولات.