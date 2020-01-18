» الأمن يمنع دفن متوفاة بدون تصريح ويكتشف مفاجأة

كشفت أجهزة الأمن بمركز دشنا بمحافظة قنا، تفاصيل جريمة القتل، بعد أن تبين أن زوج الضحية اعتدى عليها بالضرب بـ«كوريك»، وادعى سقوطها من أعلى السلم، وتوجه بجثتها للمسجد للصلاة عليها، وتحفظ الأمن على الجثة، وضبط المتهم، واعترف بقتلها بداعي أنها «زنانة وبتخرج كتير من البيت دون إذن».

حيث أقدم الزوج على قتل زوجته، إثر ضربها بآلة بسبب خلافات نشأت بينهما، وأراد الصلاة على جثمانها بالمسجد، ولكن قوات الأمن منعت الصلاة عليها وضبطته وتحفظت على الجثة.

وتلقى ضباط مركز دشنا بلاغا من غرفة عمليات النجدة بقيام بعض أهالي قرية فاو قبلي، بأداء صلاة الجنازة على إحدى السيدات بمسجد سراج دون استخراج تصريح دفنها.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وتبين أن المتوفاة «ربة منزل» - 47 سنة- كما تبين عدم وجود تصريح دفن للمتوفاة.

وبسؤال زوجها البالغ من العمر 53 سنه، أقر بسقوط زوجته من الطابق الثاني بمسكنهما ووفاتها ونفى الشبهة الجنائية، تم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى قنا العام، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بوجود كدمتين بأعلى العين والحاجب الأيسر وسحجة بالصدر وجروح قطعية متفرقة بالساقين، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

ووجه مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث، بهدف جمع التحريات عن علاقة المجني عليها مع زوجها، وأظهرت التحريات وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجنى عليها.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة لخلافات زوجية، وقرر باعتيادها الخروج من منزلهما حال غيابه، وحدثت بينهما مشادة كلامية قام على أثرها بالتعدي عليها بالضرب بـ«كوريك»، مُحدثاً إصابتها التي أودت بحياتها.

وأضاف خلال اعترافاته، أنه توجه اليوم للمسجد لإقامة شعائر صلاة الجنازة دون استخراج تصريح بالدفن، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها المتقدم.

ومن جانبها قررت نيابة مركز دشنا في قنا حبس زوج لاتهامه بقتل زوجته إثر ضربها بـ«كوريك» بسبب خلافات بينهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة وتحريات المباحث حول الواقعة.