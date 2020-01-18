صحيفة سعودية تكشف حيلة «أزارو» مع الأهلي

18 يناير 2020 - 05:05 م

كشفت تقارير صحفية سعودية، مصير النجم المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن رغبة إدارة نادي الاتفاق في التعاقدم مع وليد أزارو، اصطدمت بمغالاة وكيله في طلباته المادية من جهة، ورفض السنغالي سليمان دوكارا، مهاجم الفريق السعودي، حلول فسخ عقده من جهة أخرى.

وأضافت الصحيفة وفقًا لمصادر خاصة بها، أن إدارة الاتفاق توصلت لصيغة تفاهم مع وكيل أزارو في البداية على استعارته حتى نهاية الموسم مقابل 500 ألف دولار، لكنها فوجئت لاحقًا برفع مطالبه إلى مليون و200 ألف دولار، ما أدى إلى تعطيل المفاوضات.

وتابعت الصحيفة السعودية أن دوكارا اشترط الحصول على إجمالي مبالغ الفترة المتبقية من عقده مع الاتفاق، أو إحضار عرض يوفر له راتبًا مماثلًا لما يجنيه في النادي، حتى يوافق على الرحيل.

وأوضحت "الرياضية" أن الاتفاق يسعى إلى التخلص من راتب دوكارا الضخم أولًا حتى يتمكن من توفير سيولة لتحمل كلفة ضم لاعب أجنبي جديد، بحسب المصادر.

وأشارت الصحيفة أن مصدر مطّلع داخل النادي الأهلي، أبلغها بعدم وصول عرض رسمي من الاتفاق لاستعارة أزارو حتى الآن، مشيرًا إلى رغبة اللاعب في فسخ عقده أولًا ومن ثم اختيار وجهته المقبلة.زار