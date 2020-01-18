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توتنهام يتعادل سلبيًا مع واتفورد بـ«البريميرليج»

الرياضة

توتنهام
توتنهام
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أمير سعد

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توتنهام

واتفورد

حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء توتنهام مع مضيفه واتفورد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد توتنهام  إلى 31 نقطة في المركز السابع، مقابل 23 نقطة لفريق واتفورد في المركز السادس عشر.

وكاد واتفورد أن يحسم المباراة لصالحه عندما حصل على ضربة جزاء في الدقيقة 70 لكن تروي دييني سدد كرة تصدى لها باولو جازانيجا حارس مرمى توتنهام.

ورغم تفوق توتنهام في الاستحواذ على الكرة والضغط الهجومي، كانت أولى المحاولات التهديفية في المباراة من نصيب واتفورد، حيث انطلق جيرارد دولوفيو من وسط الملعب وتقدم حتى وصل إلى حدود منطقة الجزاء متحديا حصار ثلاثة مدافعين، ثم سدد بقوة لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وأظهر توتنهام إصرارًا حقيقيا على افتتاح التسجيل مبكرًا حيث حاصر منافسه في وسط ملعبه، وتألق لاعبوه في الاحتفاظ بالكرة وإتقان التمريرات، لكنه عانى من التكتل الدفاعي للمنافس.

بمرور الوقت، تخلى واتفورد عن تراجعه الدفاعي ودخل في أجواء المباراة بشكل أكبر محاولا تبادل الضغط الهجومي مع الضيوف لكن دون خطورة حقيقية على شباك توتنهام.

وكاد هيونج مين سون أن يتقدم لتوتنهام في الدقيقة 30 حيث سدد كرة قوية من حدود منطقة الجزاء ارتطمت بقدم ناثانيل شالوبه لاعب وسط واتفورد لينحرف اتجاهها وكادت أن تسكن الشباك لكن حارس المرمى بن فوستر تصدى لها ببراعة.

وضاعت فرصة ثمينة على توتنهام في الدقيقة 38 عندما تلقى لوكاس مورا طولية رائعة من ديلي ألي وانطلق إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد لكن الحارس بن فوستر خرج في اللحظة المناسبة وتصدى للكرة.

وهدد واتفورد مرمى توتنهام في الدقيقة 41 حيث مرر شالوبه عرضية رائعة إلى تروي دييني الذي سدد الكرة برأسه لكن الحارس باولو جازانيجا تصدى للكرة ببراعة.

وتوالت المحاولات الهجومية من كلا الجانبين خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لكنها لم تسفر عن جديد لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وبعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني، تلقى عبد الله دوكوري لاعب وسط واتفورد عرضية داخل منطقة الجزاء وراوغ ثم سدد لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وواصل الفريقان تبادل المحاولات الهجومية الجادة لكن افتقاد الدقة في اللمسة الأخيرة وكذلك الحذر الدفاعي من الجانبين أحبطا أكثر من فرصة.

وفي الدقيقة 55، سدد تروي دييني مهاجم واتفورد كرة زاحفة قوية من حدود منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم إلى خارج الشباك.

وتوقف اللعب في الدقيقة 60 إثر وقوع مناوشات بين لاعبي الفريقين بسبب الخشونة، لكن الحكم مايكل أوليفر سيطر على الوضع وأشهر إنذار لكل من عبد الله دوكوري لاعب واتفورد وهاري وينكس لاعب توتنهام، قبل أن يشير بمواصلة اللعب.

وحصل واتفورد على ضربة جزاء في الدقيقة 69 بعدما تصدى يان فيرتونخين بيده لكرة سددها جيرارد دولوفيو داخل منطقة الجزاء، وتقدم تروي دييني لتنفيذ الضربة لكنه سدد كرة تصدى لها الحارس جازانيجا.

بعدها ظلت المحاولات الهجومية سجالا بين الفريقين لكن افتقاد الدقة في التصويب وكذلك الحذر الدفاعي حالا دون اهتزاز الشباك.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، شن توتنهام هجمة خطيرة لكن البديل إيناسيو بوسيتو أنقذ واتفورد من هدف محقق، بعد دقيقتين فقط من مشاركته، حيث أطاح بالكرة من فوق خط المرمى، ولم تسفر الثواني المتبقية عن جديد لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

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