تفاصيل لقاء «السيسي» بكبار علماء مصر

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حسن علام- متابعات

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السيسي

كبار علماء مصر

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع المجلس الاستشاري لكبار علماء وخبراء مصر.
وصرّح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد أهمية الدور الفاعل الذي يضطلع به المجلس الاستشاري لكبار العلماء، وكذلك المهمة القومية التي يؤديها أعضاؤه من أجل طرح الأفكار والتوصيات لحل المشكلات التي تواجه مصر في العديد من المجالات.

واطلع الرئيس، خلال الاجتماع، على أفكار ومقترحات أعضاء المجلس المتعلقة بكيفية النهوض بعدد من القطاعات الحيوية في مصر، كالتعليم والبحث العلمي والصحة والزراعة، حيث رحب سيادته بكافة هذه المقترحات، مشيراً إلى أهمية دراستها والتنسيق بشأنها بين مختلف الجهات المعنية لتوحيد الجهود وتلافى الازدواجية والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض الوضع الحالي للبحث العلمي في مصر، وجهود الارتقاء به كعنصر رئيسي في عملية التنمية، كما تم عرض ملامح الاستراتيجية العامة لتطوير منظومة الصحة في مصر، لا سيما فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل المهني.

كما تم خلال اللقاء عرض الوضع الراهن لمساعي النهوض بقطاع التعليم الفني والمهني في مصر، فضلاً عن طرح مقترح لإقامة مجتمعات زراعية جديدة في مصر لتحقيق التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ.


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