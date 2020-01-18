نصف مليون دولار.. محامي زوج نانسي عجرم يفجر مفاجأة

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محمد فضل- متابعات

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زوج نانسى عجرم

فجر المحامي اللبناني غابي جرمانوس، محامي الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، مفاجأة بشأن التقارير التي تحدثت عن دخول موكله في مفاوضات مع أسرة القتيل السوري الذي قتل داخل فيلته.

وقال المحامي، إن موكله الدكتور فادي هاشم، لم يدخل في أي مفاوضات مع عائلة محمد موسى (القتيل)، لاسيما بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن مطالبة مقربين من أهل موسى بمبلغ قدره نصف مليون دولار.

وأكد هاشم حسب مانشره موقع وزارة الإعلام اللبناني الرسمي إن "القضاء ستكون له الكلمة الفصل في هذه القضية بانتظار قرار قاضي التحقيق الأول نقولا منصور الذي يستكمل التحقيقات مع الشهود ودراسة الأدلة".

وكانت النيابة العامة وجهت تهمة القتل العمد إلى زوج نانسي عجرم، في قضية ارتكابه جريمة القتل بحق شاب سوري داحل فيلته بزعم أنه كان يحاول سرقتهم ويهدد حياتهم.

الاتهامات وجهتها القاضية في الادعاء العام الاستئنافي في جبل لبنان، غادة عون، وبررت "عون" قرارها، قائلة: "راجعوا المادتين لتعلموا كل شيء بالنسبة للاتهام".

وتابعت: "لقد وجهت اتهاما للدكتور فادي الهاشم بالقتل بموجب المادة 573 من قانون العقوبات، ولكن معطوفة على المادة 229".

وتنص المادة 573 من قانون العقوبات اللبناني، على أنه: "من هدد آخر بسلاح عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر، وتتراوح العقوبة بين شهرين إلى سنة إذا كان السلاح ناريا واستعمله الفاعل".

أما المادة 229، من قانون العقوبات اللبناني فتنص على أنه: "لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره، خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا، شرط أن يكون الفعل متناسبا مع الخطر".


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