الكاميرا تضبط فنانة شهيرة بفعل مثير مع تيم حسن

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صبا مبارك

غمزة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يكشف عن فعل مثير قامت به الفنانة الأردنية الشهيرة صبا مبارك، مع الفنان السوري تيم حسن، حضور حفل إطلاق منصة "شاهد" في دبي.

ويظهر الفيديو وجود زحام شديد على السجادة الحمراء في مهرجان شاهد المقام في دبي، وظهرت الأردنية صبا مبارك وهي تفسح المجال لنجوم آخريين بينما كان الفنان السوري واقفا لتمر صبا من خلفه وترسل له تحية بطريقتها الخاصة، حيث أرسلت له «غمزة» سريعة بعينها مع ابتسامة رقيقة.

وحظي الفيديو القصير بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل، وبينما وجد البعض ما فعلته أمرًا عاديًا لا يتخطى حدود الزمالة في العمل والصداقة، ذهب آخرون لوجود ارتباط بينهما.


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