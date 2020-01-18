أزهري: جبر الخواطر يطيل العمر

18 يناير 2020 - 02:53 م





أوضح الدكتور عاشور محمد أبو العلا، أحد علماء الأزهر الشريف، فضل جبر الخواطر، الذى يهدف إلى تصحيح المكسور فى نفس الإنسان بطريق الإحسان إليه".



وأضاف "أبو العلا" خلال لقائه برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على "قناة مصر الأولى"، أن جبر الخواطر يدل على سمو النفس وعظمة القلب وسلامة الصدر ورجاحة العقل، جبر الخواطر يطيل العمر ".



وتابع: "مصطلح "جبر الخواطر" يكتسب قيمة من كلمة جبر التى هى مشتقة من اسم من أسماء الله وهو الجبار، مؤكدًا أن اسم الجبار يعطى معنى رائعا يطمئن القلوب ويريح النفوس، لأن الله عز وجل يجبر الفقر بالغنى والمرض بالصحة والخيبة والفشل بالأمل والتوفيق.

