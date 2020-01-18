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"أنابيل" تتحول إلى حقيقة وتطارد أسرة بريطانية

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العروسة انابيل
العروسة انابيل
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متابعات- أمينة عبد العال

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عيد ميلاد

خالد

بالرغم من أن العروسة "أنابيل" فيلم رعب سينمائي يدخل الرعب في قلوب المشاهدين، إلا أنه يبدو أنه تحول إلى حقيقة على أرض الواقع، حيث تعرضت أسرة بريطانية لمواقف مشابهة لما يحدث في فيلم الرعب.

وقالت السيدة ناتالي إنها اشترت "عروسة" لابنتها ولكنها شعرت أثناء شرائها بأنها غير مريحة، إلا أن ابنتها صممت على شرائها.

 ولاحظت الأم بأصوات وحركات غريبة في المنزل منها سماع صوت رياح شديدة وأصوات أشباح وغير ذلك، فقررت التخلص من العروسة إلا أنها عادت إلى المنزل مرة أخرى، فأصيبت بالفزع ورمتها مرة ثانية وثالثةـ ولكنها كانت تعود في كل مرة، ما أضطرها إلي ترك المنزل، حسبما نشرت صحيفة "ميرو" البريطانية.

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