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هل تساعد القهوة على إنقاذ الوزن بصورة مثالية؟

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دايت القهوة
دايت القهوة
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متابعات- أمينة عبد العال

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القهوة

سعرات حرارية

دايت القهوة

تعتبر القهوة من المشروبات التي تحتوي علي سعرات حرارية منخفضة، لذلك من الممكن اتباع "دايت القهوة" لتخفيض الوزن، حسبما أشار بذلك خبراء.

ودايت القهوة يتطلب الحصول على 1500 سعر في اليوم ويتخلله شرب حوالي 720 ملل من القهوة المحمصة دون إضافة اللبن أو السكر أو المبيضات الصناعية علي مدار اليوم.

ومن الممكن الحصول على أفضل النتائج من خلال تناول وجبات خفيفة ومنخفضة السعرات الحرارية والدهون وغنية بالألياف من الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات، والابتعاد تماما عن الأطعمة المصنعة والوجبات المجمدة والمحليات الصناعية ومن الأفضل تقسيمها علي مدار اليوم، للمساعدة في حرق الدهون.

وأضاف التقرير الذي نشرته" صدي" إلي أنه يجب الحذر من مخاطر دايت القهوة والتي تتضمن رفع ضغط الدم ويعتبر الكافيين مدر للبول بشكل كبير وعند إتباع تلك الحمية وشرب 720 ملل من القهوة يوميًا يحتاج الشخص إلي دخول الحمام بشكل متكرر مما قد يسبب له الإزعاج.

كما أن مخاطر هذا النوع من الدايت هو أن القهوة تتسبب في فقدان البوتاسيوم عند فقد الكثير من السوائل وهو ما يؤثر علي التحكم في العضلات وصحة القلب.

كما أن القهوة من الممكن أن تسبب الأرق والاكتئاب، وعند التوقف عنها يستعيد الجسم وزنه بشكل سريع.

 

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