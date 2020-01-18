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ابنة أحمد زاهر تغنى على "تيك توك" وتثير الجدل

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الفنان أحمد زاهر وابنتيه
الفنان أحمد زاهر وابنتيه
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انستجرام

أحمد زاهر

تيك توك

نشر الفنان أحمد زاهر، عبر حسابه على "إنستجرام"، مقطع فيديو لابنته الصغرى "منى" وهي تغني وترقص على برنامج "التيك توك"، وذلك بمناسبة عيد ميلادها.

وتظهر ابنة أحمد زاهر، وهي ترقص على أحد الأغاني الأجنبية، وتقوم ببعض الحركات الراقصة، التي نالت إعجاب المتابعين.

وعلق أحمد زاهر، على الفيديو، قائلاً: "كل سنة وانتي طيبة يا منمونة يا بنت قلبي وعمري يا أجمل وأطعم وأحن بنوته في الدنيا كلها ربنا يحفظك ويخليكي ليا يا روح قلبي بحبك موت ويخرب بيت التيك توك اللي جنن الناس كلها".

وحصد الفيديو أكثر من 86 ألف مشاهدة في أقل من ساعة واحدة.

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