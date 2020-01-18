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سفير مصر بكندا يبحث مع مستشار الأمن القومي تطورات الشرق الأوسط

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سفير مصر بكندا
سفير مصر بكندا
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مستشار الأمن القومي

سفير مصر بكندا

تطورات الشرق الاوسط

التقى سفير مصر في كندا أحمد أبو زيد، مستشار الأمن القومي الكندي "ديفيد موريسون"، حيث قدم له العزاء باسم حكومة وشعب جمهورية مصر العربية في ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة، كما ناقش الجانبان الأوضاع في الشرق الأوسط على ضوء التطورات الأخيرة.

وفي تصريح للسفير المصري عقب اللقاء، أشار إلى أنه أكد لمستشار الأمن القومي الكندي تضامن مصر مع الحكومة الكندية وأسر الضحايا في هذا الحادث الأليم، مشيدًا بالكفاءة والسرعة التي تعاملت بها الحكومة الكندية بمختلف مستوياتها مع التداعيات الإنسانية والأمنية والسياسية لهذا الحادث.

وأضاف أبو زيد، أن اللقاء شهد نقاشاً مطولاً حول التطورات التي تشهدها المنطقة على خلفية الأزمات في العراق وإيران وليبيا، مستعرضًا التقييم المصري لها، ورؤية مصر القائمة على أهمية تجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من التأزم والمعاناة، ووضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا ومكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن كندا تضطلع بدور مهم لكونها تترأس بعثة حلف شمال الأطلنطي (الناتو) التدريبية في العراق، وعضو مهم في التحالف الدولي ضد داعش وجهود مكافحة الإرهاب، ولذا فهناك حرص متبادل على استمرار التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك في هذا الشأن.

واختتم سفير مصر لدى كندا تصريحاته، موضحًا أن النقاش تناول أيضًا الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي وسبل تعزيز الانخراط الكندي في دعم السلام والتنمية في القارة الأفريقية، بالإضافة إلى استعراض أهم إنجازات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي خلال العام الماضي.

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