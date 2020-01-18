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مقتل 23 حوثيا بمعارك شرقي صنعاء

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متابعات- الدويني فولي

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الإرهابي

صلاح ذو الفقار

ذكري ميلاد

أعلنت وسائل إعلام يمنية، مقتل 23 مسلحًا من الحوثيين و3 جنود من الجيش الوطني خلال مواجهات بين الطرفين في مديرية نهم الجبلية شرقي العاصمة صنعاء.

ونقل وسائل الإعلام عن مصدر عسكري يمني اليوم السبت، قوله إن "ميليشيا الحوثي قامت خلال الأسبوعين الماضيين بحشد أعداد كبيرة من عناصرها في جبهة نهم، فيما تم رصدهم من قبل الجيش الوطني أثناء تخطيطهم لتنفيذ هجوم كبير على مواقع الجيش".

وأضاف المصدر، الذي تواجد في الميدان خلال المواجهات: "شن الجيش أمس الجمعة هجومًا استباقيًا مباغتًا على عناصر ميليشيا الحوثي في هذه الجبهة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل 23 من مسلحي الحوثي"..

ولفت إلى أن "قوات الجيش نجحت أيضًا في تدمير عربتين ومدرعة عسكرية للحوثيين خلال المواجهات".

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