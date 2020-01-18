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تعرف على المشهد الذي توفي فيه صلاح ذو الفقار

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صلاح ذو الفقار
صلاح ذو الفقار
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علا خطاب

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تحل اليوم السبت، الموافق 18 يناير، ذكرى ميلاد الفنان القدير صلاح ذو الفقار، حيث ولد في مثل هذا اليوم من عام 1962، في المحلة الكبرى، حيث قدم أعمالاً فنية لن تنسى من ذاكرة الشعب المصري.

وقدم صلاح ذو الفقار العديد من الأفلام والمسلسلات خلال مشوارها الفني، ولكن من اتسم بشهرة واسعة هي أعماله أمام الفنانة شادية، حيث يعتبران أشهر زوجين في الوسط الفني، رغم انفصالهما.

وتوفي صلاح ذو الفقار أثناء تصوير مشهد النهاية من فيلم "الإرهابي"، بطولة الفنان عادل إمام، إثر أزمة قلبية، وفارق الحياة عن عمر يناهز 67 عامًا، لكنه طلب تأجيل تصوير هذا المشهد حدادًا على روح صلاح ذو الفقار وكنوع من التقدير والاحترام.

يذكر أن الفنان صلاح ذو الفقار تزوج 4 مرات، المرة الأولى زيجة من خارج الوسط الفني وانتهت بالطلاق، وتزوج للمرة الثانية من الفنانة زهرة العلا ولم يدوم الزواج سوى 18 شهرًا.

كانت الزيجة الثالثة من الفنانة شادية ولكن لم يستمر الزواج كثيرًا، أما الزيجة الرابعة فمن خارج الوسط الفني واستمر الزواج 18 عامًا حتى وفاته.

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