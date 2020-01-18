الملك فاروق والملك عبد العزيز في صلاة الجمعة بالأزهر

18 يناير 2020 - 01:16 م

انتشرت صورة نادرة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الملك عبد العزيز آل سعود برفقة الملك فاروق في القاهرة.

وتظهر الصورة النادرة الملك فاروق والملك عبد العزيز، وهما في طريقهما لأداء صلاة الجمعة بالجامع الأزهر، في تاريخ 7 صفر 1365ه‍ - 10 يناير 1946م، أثناء زيارة للملك عبد العزيز لمصر.

وحظيت الصورة بتفاعل من رواد مواقع التواصل، حيث كتب أحدهم: "الله يرحمهما ويغفر لهما جميعا ويجمعنا بهما في جنات الخلد، مصر والمملكة حب مؤبد بإذن الله لن يستطيع أعداء الأمة أن يفرقوا الصف مهما حاولوا وإن اختلفت الآراء إلا أن مصر والمملكة هما العمود الفقري للأمة العربية وهما من يحملان هموم الأمة ويردعان أعداءها".

كما كشف أحد المعلقين عن واقعة في الزيارة قائلاً: "أثناء اجتماعاتهما لم يكن الملك فاروق صاحب لغة عربية قوية لذلك لم يفهم بعض الكلام من اللهجة النجدية من الملك عبد العزيز، حيث تدخل حافظ وهبة المستشار المصري الأصل للملك عبد العزيز لتوضيح بعض العبارات وهو ما أثار تعجب الملك عبد العزيز".