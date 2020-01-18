"بن زايد" يهدى السيسى 4 نوق تنتج وفرة من الحليب

18 يناير 2020 - 01:03 م

أهدى محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، الرئيس عبد الفتاح السيسي 4 نوق، على هامش مشاركته في تدشين قاعدة "برنيس" العسكرية في مصر.

ونقل عدد من وسائل الإعلام العربية مقالاً نشرته صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، جاء فيه أن "بن زايد، أهدى السيسي أربع نوق تنتج وفرة استثنائية من الحليب، في رمزية إلى سخاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الصحيفة إن الإمارات من أكبر الدول الداعمة لمصر منذ الإطاحة بالمعزول محمد مرسي حيث قدمت منحًا وبنت آلاف الشقق السكنية والمدارس بالإضافة إلى الودائع في البنوك والاستثمارات المباشرة في مصر.