» أقصر رجل فى العالم يفارق الحياة فى الـ27 من عمره

18 يناير 2020 - 01:00 م

فارق أقصر رجل في العالم، النيبالي خاجيندرا ماجار، الحياة عن عمر يناهز 27 عامًا اليوم، بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد، حسبما ذكرت عائلته.

وقد فاز باللقب عندما بلغ 17 عاما في عام 2010 حيث كان يبلغ طوله 67 سم وقد سجل الرقم في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وخسر اللقب بعدما حطم نيبالي آخر يدعى شيندرا دانعي الرقن القياسي حيث بلغ طوله 54.6 سم.

وأشار والد الراحل أن ابنه كان صغيرًا جدًا وقت ولادته حيث كنا نضعه في راحة اليد.

جدير بالذكر أن الشاب الراحل سافر إلى 12 دولة حول العالم ونال شهرة كبيرة وظهر في العديد من البرامج التليفزيونية في الولايات المتحدة وأوربا.