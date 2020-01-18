» الأزهر يحذر من "الدفاية" بالقرآن والسنة

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متابعات- الدويني فولي

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حذر المركز العالمي للفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف، من ترك المدفأة أثناء النوم الأمر الذي ترتب عليه حدوث بعض الحرائق في الأيام الماضية.

وقال المركز نظرًا لهذه الحوادث فإننا نحذر من هذا الأمر انطلاق من حرص الإسلام على حفظ النفوس وسلامة الأرواح فقد قال اللهُ تعالى في محكم القرآن الكريم: {وَلَا تَقتُلُوا أَنفُسَكُم إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُم رَحِيما}.

ويقول الرسولُ محذِّرًا من ذلك الأمر حين احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ اللَّيْلِ، فَحُدِّثَ بِشَأْنِهِمْ ? فقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ» أخرجه البخاري ومسلم.

 كما قال الإمامُ ابنُ حجر في الفتح: "قال القرطبي: فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث أَنَّ الْوَاحِدَ إِذَا بَاتَ بِبَيْتٍ لَيْسَ فِيهِ غَيْرُه، وَفِيهِ نَارٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْفِئهَا قَبْل نَوْمه، أَوْ يَفْعَل بِهَا مَا يُؤْمَن مَعَهُ الِاحتِرَاق".

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