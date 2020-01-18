  • السبت 18 يناير 2020
  • بتوقيت مصر02:17 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ماجدة الصباحي

حقيقة أصول ماجدة "اليهودية"

ارشيف

تفاصيل مثيرة..تحرش بزوجة مرشح رئاسي أمريكي داخل عيادة طبية

السيسي وبن زايد

"بن زايد" يهدى السيسى 4 نوق تنتج وفرة من الحليب

الإفتاء

يأخذ راتبًا شهريًا دون عمل.. والإفتاء: يجوز بشرط

الملك سلمان

بعد هجومه على "آل الشيخ".. أمر ملكي بالإفراج عن أمير قبيلة عتيبة

إهانة جديدة من "ترامب" لـ "خامنئي"

إهانة جديدة من "ترامب" لـ "خامنئي"

طائرة بدون طيار جنوب إيران

بعد تحليقها في العراق.. أمريكا ترسل طائرة "نووية" إلى اليابان

هروب ماكرون

اقتحام مسرح فرنسي بداخله ماكرون وقرينته

تميم

شقيقة أمير قطر تنقلب على نظام "تميم"

تركي ال الشيخ

"آل الشيخ" يجري عملية جراحية في أوروبا

الأرصاد تزف خبرًا سارًا عن طقس الغد

آخر الأخبار

حالة الطقس
حالة الطقس
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

#

رياح وأمطار.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الجمعة

#

بشرى من "الأرصاد" عن طقس الغد

#

تحذيرات هامة من الأرصاد عن طقس اليوم

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحليل والاستشعار عن بُعد، استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التى تشهدها البلاد منذ يوم الخميس الماضى، مع زيادة فرص سقوط الأمطار حتى بعد ظهر الغد على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

 وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على "قناة مصر الأولى"، اليوم السبت، أن موجة الطقس السيئ تنتهي غدًا الأحد وتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية بشكل نسبي، مع استمرار شاط الرياح على السواحل الشمالية للبلاد.

وتابعت: "التحسن النسبى فى الأحوال الجوية بشكل كبير يوم الإثنين المقبل، مؤكدة ضرورة ارتداء الملابس الشتوية أثناء الخروج تحسبًا لاضطرابات الجو المتوقعة".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» ابنة أحمد زاهر تغنى على "تيك توك" وتثير الجدل
» بعد 41 سرقة.. القبض على "نشالة " بولاق أبو العلا
» "جروس" يشكو الزمالك إلى "فيفا"
» تعرف على المشهد الذي توفي فيه صلاح ذو الفقار
» مقتل 23 حوثيا بمعارك شرقي صنعاء
» بـ الأسود.. زوجة عماد متعب تثير ضجة على السوشيال ميديا
» الأزهر يحذر من "الدفاية" بالقرآن والسنة
» لصوص يقتحمون محل مجوهرات بسيارة دفع رباعي
» بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس.. الثقافة تكرم على الحجار
» أقصر رجل فى العالم يفارق الحياة فى الـ27 من عمره
» الأرصاد تزف خبرًا سارًا عن طقس الغد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:02 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:22

  • عشاء

    18:52

من الى
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر
أعشاب