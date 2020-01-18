» بـ الأسود.. زوجة عماد متعب تثير ضجة على السوشيال ميديا

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يارا نعوم
يارا نعوم
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شاركت يارا نعوم، زوجة عماد متعب، لاعب الأهلي السابق، متابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام"، بصور لها خلال حضورها حفل عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز، برفقة زوجها.

وظهرت يارا نعوم، في الصور برفقة زوجها عماد متعب والفنانة ياسمين عبد العزيز ومجموعة من الأصدقاء، معلقة: "كل سنة وانتي طيبة".

وارتدت يارا نعوم في الصور، فستانًا قصيرًا من اللون الأسود، وتركت شعرها منسدل بحرية.

وقد احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها الـ40، وسط حضور فني حاشد .


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Happy birthday gorgeous @yasminabdelaziz_ you were on fire ??

A post shared by Yara Naoum (@yaranaoumofficial) on

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