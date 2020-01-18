طبيب يستعين بشخصيات "ديزني" فى غرفة العمليات

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الدكتور باري يرسم للأطفال
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متابعات- أمينة عبد العال

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أوهايو

ولاية أوهايو

ديزني لاند

ديزني

يمنح الطبيب روبرت باري فى مستشفى "أكرون" ولاية أوهايو الأمريكية مرضاه من الأطفال بعد العمليات الجراحية التي يجريها لهم ضمادات أو "استيكرز" رسمها بيده من شخصيات "ديزني لاند" حسب الشخصية التي يحبها كل طفل.

واعتاد الطبيب بعد كل عملية يجريها لطفل أن يرسم الشخصية التي يحبها الطفل علي الضمادات الطبية، موضحًا لموقع "فوكس نيوز" الأمريكي، أنه يريد أن يرسل للأطفال رسالة معينة تؤثر بهم، مضيفًا: "هذه الملصقات التي أرسمها طريقة لإعطاء مرضاي الصغار قطعة من نفسي وإخبارهم لست مجرد طبيب أجري لهم الجراحة".

والطبيب "باري" يعرف فى المستشفى التي يعمل فيها بصناديقه التي يحتفظ فيها بأدوات الرسم علي الضمادات، وتقدير له قامت المستشفى بنشر فيديو لما يفعل إرضاء للأطفال، وحبًا لهم، وكتبت المستشفى تعليق على الفيديو قائلة: "علي الرغم من أن القلم قد لا يكون أقوى من المشرط إلا أن جراح الأطفال الدكتور "باري" يهتم بأن يتأكد أن آثار الجروح ليست هي العلامة الوحيدة التي سيتذكره بها الأطفال".


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