خلال التصوير.. مصرع فنانين سقطا من أعلى جسر

متابعات- الدويني فولي
لقي فنانان مكسيكيان مصرعهما، إثر سقوطهما من أعلى جسر خلال تصوير مسلسل تليفزيوني.
ووفقًا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، توفيا خورخي نافارو سانشيز ولويزرجيراردوا ريفيرا في وقت متأخر من مساء الخميس.
وكان الممثلان يؤديان بروفة لمشهد من مسلسل تليفزيوني مكسيكي يحمل اسم "لا خوف من الحقيقة".
Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera perdieron la vida en un trágico accidente, mientras ensayaban una escena.https://t.co/QYpCb32J8k pic.twitter.com/WIBbwmoWG1— Suelta La Sopa (@SueltaLaSopaTV) January 18, 2020
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