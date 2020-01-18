خلال التصوير.. مصرع فنانين سقطا من أعلى جسر

18 يناير 2020 - 11:54 ص

لقي فنانان مكسيكيان مصرعهما، إثر سقوطهما من أعلى جسر خلال تصوير مسلسل تليفزيوني.

ووفقًا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، توفيا خورخي نافارو سانشيز ولويزرجيراردوا ريفيرا في وقت متأخر من مساء الخميس.

وكان الممثلان يؤديان بروفة لمشهد من مسلسل تليفزيوني مكسيكي يحمل اسم "لا خوف من الحقيقة".







