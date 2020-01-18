يأخذ راتبًا شهريًا دون عمل.. والإفتاء: يجوز بشرط

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"إذا كان الشخص يعمل خارج البلاد، وكفيله يقوم بأداء عمله حيث إنه وظفه في مكان حكومي، على أن يتقاضى الشخص راتبه دون أن يؤدي أي عمل، فما حكم أخذ أجر عن عمل لم أقم به".. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأجاب عنه الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: "إنه لا يجوز أخذ الأجرة أو الراتب الشهري على عمل لم يقم به الشخص، فالأجر يكون في مقابل العمل".

وأوضح الورداني أنه في هذا الأمر يتم الرجوع كذلك إلى نظام العمل داخل الدولة فإذا لم يسمح بذلك فهو مال حرام وباطل، وإذا كانت هناك ما يسمح به بأى مسوغ فهنا يكون لا حرج فيه بناء على قوانين الدولة".

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