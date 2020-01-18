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ارتباط ياسمين عبد العزيز من فنان شهير يثير ضجة

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ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
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علا خطاب

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ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بـ"سيلفي" من داخل الحمام

أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جدلاً واسعًا، عقب احتفالها بعيد ميلادها الـ40، مع نخبة من نجوم الوسط الفني، حيث تداولت الشائعات حول ارتباطها بالفنان أحمد العوضي.

ونشرت ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها على "إنستجرام" مجموعة صور لها من حفل عيد ميلادها، والذي شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن ومشاهير الإعلام، وأبرزهم الإعلامية مني الشاذلي وهبة الأباصيري والفنان أحمد السقا وكريم عبد العزيز ونجم الأهلي السابق عماد متعب.

ولكن ما لفت الأنظار هو ظهور الفنان أحمد العوضي بجانب ياسمين عبد العزيز في عدة صور، ما جعل بعض متابعيهم يتساءلون عن حقيقة ارتباطهم، وجاءت بعض التعليقات كالآتي: "مبروك"، "شكلهم لايقين علي بعض أوي"، و"يارب يرتبطوا".

وتخوض ياسمين عبد العزيز سباق رمضان 2020 بمسلسل بعنوان "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري، ويشاركها البطولة كريم فهمي.


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