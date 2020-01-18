بعد تحليقها في العراق.. أمريكا ترسل طائرة "نووية" إلى اليابان

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وكالات - الدويني فولي

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نووية

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أن طائرة متخصصة تابعة للقوات الجوية الأمريكية حلقت من قاعدتها اوفوت في ولاية نبراسكا إلى جزيرة اوكيناوا اليابانية لاستطلاع التجربة النووية.

وقالت وكالة يونهاب الكورية إن نقل هذه الطائرة الأمريكية إلى اليابان يدل على تزايد اهتمام الولايات المتحدة ببرنامج كوريا الشمالية النووي.

وذكرت الوكالة، أن الطائرة التي طارت إلى جزيرة اوكيناوا، وهى من طراز WC-135 ، لاستطلاع النشاط الإشعاعي خلال التجارب النووية.

وأوضحت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن طائرات WC-135 المعروفة باسم "فينيكس" قامت بمتابعة التجارب النووية في الهند وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وباكستان. وحلقت هذه الطائرة فوق العراق بعد قصف قاعدة عسكرية أمريكية في هذا البلد بالصواريخ.

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