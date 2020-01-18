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تدهور الحالة الصحية لـ نادية لطفي

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نادية لطفي
نادية لطفي
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علا خطاب

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تدهورت الحالة الصحية للفنانة القديرة، نادية لطفي، إثر وعكة أصابتها بسبب نزلة شعبية حادة الأمر الذي أدى إلى نقلها لغرفة العناية المركزة بمستشفى المعادى.

من جانبه، أوضح أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الذي يتابع حالتها لحظة بلحظة، أن حالتها في الوقت الراهن مستقرة، مطمئنًا محبيها في كل الوطن العربي مطالبًا بالدعاء لها بالشفاء التام والعاجل ولكن حالتها حاليًا استقرت تمامًا.

كانت الفنانة نادية لطفي قد نعت صديقتها الراحلة ماجدة الصباحي التي رحلت عن عالمنا، الخميس الماضي، وأعربت عن حزنها الشديد، بعد تلقيها خبر الوفاة.

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