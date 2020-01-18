اقتحام مسرح فرنسي بداخله ماكرون وقرينته

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وكالات - سارة أشرف

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تعرض الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، لموقف غريب ومخيف داخل أحد مسارح العاصمة الفرنسية.

تفاصيل الواقعة تعود بعدما تجمهر عشرات المتظاهرين خارج المسرح، حيث كان "ماكرون" يشاهد مسرحية برفقة زوجته بريجيت، قبل أن يتم إخراجه من مسرحLes Bouffes du Nord في باريس بطريقة أقرب إلى تهريبه، بعد أن حاول المتظاهرون مواجهته.

وحاولت الشرطة صد المتظاهرين ومنعهم من دخول المسرح، إلا أن بعضهم تمكن فعلاً من اقتحام المبنى، حيث سمعت هتافات مدوية تردد: "ماكرون.. ارحل".. و"نحن هنا، حتى لو كان ماكرون لا يريدنا.. نحن هنا".

لكن ماكرون عاد في وقت لاحق إلى المسرح، لمتابعة مشاهدة العرض، وذلك بعد هدوء الأحوال.

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