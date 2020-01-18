فنانة شهرة توجه رسالة خاصة لولي العهد السعودي

18 يناير 2020 - 11:27 ص

حرصت الفنانة اللبنانية، كارول سماحة، على توجيه رسالة شكر لولي العهد السعودية، بالإضافة إلى توجيهها رسالة خاصة إلى المرأة في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال حفلها في مهرجان شتاء طنطورة بالمهرجان.

ووصفت كارول سماحة المرأة السعودية بالمناضلة والصبورة موجهة الشكر لهن على قدرتهن على الازدهار والتعبير عن أنفسهن والنجاح في وقت قصير.

وقالت كارول سماحة، خلال مهرجان "شتاء طنطورة"، والذي بثته فضائية "العربية": "أوجه شكري لولى عهد المملكة لنهضة وازدهار السعودية فى فترة زمنية وجيزة".