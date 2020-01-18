"آل الشيخ" يجري عملية جراحية في أوروبا

18 يناير 2020 - 11:21 ص

قال الفنان ماجد المهندس، إن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، توجه إلى أوروبا لإجراء عملية جراحية.

وقال المهندس خلال كلمته عقب تكريمه من قبل الهيئة، خلال حفله مساء أمس الجمعة، إنه هاتف المستشار تركي آل الشيخ قبل دقائق من صعوده المسرح وكان رئيس هيئة الترفيه وقتها في لحظات دخوله غرفة العمليات لإجراء جراحة في إحدى الدول الأوروبية.

وأضاف المهندس قبل قدومي تواصلت مع أبو ناصر، الله يرجعه بالسلامة، وقال لي إنه سيدخل غرفة العمليات، وإن شاء الله ربنا يرجعه بالسلامة“.