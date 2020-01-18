"كاف" يعلن حكام الأهلى والنجم الساحلى بأفريقيا

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أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إدارة مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي للحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، والتي تُقام في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وتُقام المباراة مساء يوم 26 من الشهر الجارى على ملعب السلام، بعدما تم تأجيلها من يوم 24 من الشهر ذاته.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف المتصدر النجم الساحلي التونسي برصيد 9 نقاط، ويحل الهلال السوداني ثالثًا برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد بلاتينيوم ستارز في مؤخرة الجدول برصيد نقطة وحيدة.


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