شاهد.. الفيضانات تطفئ نيران أستراليا

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متابعات- أمينة عبد العال

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بعد شهور من الحرائق التي دمرت الكثير من الغابات وفشلت المحاولات المختلفة لإطفاء قرابة 100 حريق غابات، غمرت الفيضانات أجزاء من الساحل الشرقي في أستراليا في الساعات الأولي من صباح اليوم.

وشهدت العديد من الولايات ومنها "ولاية فيكتوريا وولاية نيو ساوث ويلز وولاية كوينز لاند، هطول أمطار شديدة، بعد تضررها من حرائق الغابات التي أودت بحياة 29 شخصا حتى الآن، حسبما نشرت"روسيا اليوم".

وأدى سقوط الأمطار الشديدة إلى إغلاق الطرق السريعة في ولاية "كوينز لاند" التي شهدت  3 أضعاف معدل الأمطار الشهرية وغمرت بعض المناطق السكنية.

في سياق متصل أعلنت خدمات الإطفاء في نيو ساوث ويلز علي موقع التدوينات "تويتر" أنها ستساعد في السيطرة علي 75 حريقا في الولاية منها 25 لم يتم احتواؤها حتى الآن، لافتة إلى أن بعض مواقع الحرائق لم تشهد سقوط أمطار حتى الآن.

جدير بالذكر أن سقوط الأمطار جاء بعد موجة حرائق ضخمة اجتاحت البلاد منذ سبتمبر 2019 ملحقة خسائر فادحة قاضية علي 10 ملايين هكتار من الغابات والسهول، ونفوق مئات الملايين من الحيوانات وبينها 25 ألف "كوالا".


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