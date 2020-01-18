أديب: "كان نفسنا نزغرد بس مفيش نصيب"

إيمان هاني
أكد الإعلامي عمرو أديب، انتهاء مفاوضات سد النهضة بواشنطن، قائلاً: "المفاوضات انتهت، ولم تتفق الأطراف الثلاث بعد، وتقرر عقد اجتماع آخر يوم 28 و29 يناير.
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "كان ممكن الإثيوبيين يقولوا يلا باي، ونبدأ من تاني، ولكن المفاوض المصري أصر على وضع حد للأمر".
وتابع: الأمر لم ينته، وعلينا الانتظار حتى يوم 28 يناير، معقبا: "إحنا بنعمل اتفاق لأجيال مقبلة، وكل حاجة لازم تكون واضحة، كان نفسنا نزغرد ونحتفل بس مفيش نصيب".
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