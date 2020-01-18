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أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

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أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم العديد من المباريات بالدوريات والمسابقات المختلفة، سواء محليًا أو دوليًا

"المصريون" تستعرض أهم وأبرز المباريات التى ستقام اليوم  والقنوات الناقلة لها.

الدورى المصرى وتذاع جميع مبارياته على أون سبورت، وتايم سبورت.

إنبي أمام نادي مصر تقام فى الثانية والنصف من عصر اليوم.

الإنتاج الحربي مع حرس الحدود وتقام فى الخامسة مساء.

وفى الختام تقام مباراة سموحة أمام الإسماعيلي فى السابعة والنصف مساء اليوم.  

كأس خادم الحرمين الشريفين "السعودية" مواجهات ربع النهائي وتذاع عبر قنوات السعودية الرياضية.

أبها أمام الفتح  فى الثالثة إلا خمس دقائق.

الوحدة أمام الأهلي وتقام فى السادسة إلا ثلث.  

الدوري الإنجليزي

واتفورد مع توتنهام هوتسبير وتقام الثانية والنصف بعد ظهر اليوم.

مانشستر سيتي مع كريستال بالاس وتقام  الخامسة مساء

ساوثهامتون مع وولفرهامبتون وتقام  الخامسة مساء

وست هام يونايتد أمام إيفرتون وتقام  الخامسة مساء

نوريتش سيتي مع بورنموث وتقام  الخامسة مساء

برايتون أمام أستون فيلا وتقام  الخامسة مساء

آرسنال مع شيفيلد يونايتد وتقام  الخامسة مساء

نيوكاسل يونايتد مع تشيلسي  وتقام  السابعة والنصف مساء

الدوري الإسباني

ليفانتي مع ديبورتيفو ألافيس وتقام الثانية  بعد ظهر اليوم.

ريال مدريد مع إشبيلية وتقام فى الخامسة مساء.  

أوساسونا مع بلد الوليد وتقام فى السابعة والنصف مساء.  

إيبارأمام أتلتيكو مدريد وتقام فى العاشرة مساء.

وتذاع مباريات الدوري الإنجليزي والإسباني عبر قنوات بي ان سبورت.


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