» أخيرًا.. "ملك العالم" بين القضبان

18 يناير 2020 - 10:30 ص

تمكنت الشرطة الإندونيسية أخيرًا من القبض علي "ملك العالم" وهو أكبر محتال في إندونيسيا، الذي ادعى على نفسه أنه سيتلقى وحيا قريبا من مملكة ماتارام القديمة لقيادة المملكة العالمية العظمي.

ووعد الملك الزيف المئات من مؤيديه بوظائف ومناصب عليا برواتب كبيرة بالدولار الأمريكي، ودفع البعض له حوالي 110 مليون روبية "8 آلاف دولار ".

واستخدم "ملك العالم" قناة علي "يوتيوب" تدعى "توتو" لنشر أفكاره مستعينًا بمستندات مزيفة من الأمم المتحدة، بمساعدة شريكته التي أدت دور الملكة.