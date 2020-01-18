الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لـ «ذئاب الجبل»

18 يناير 2020 - 10:16 ص

يختتم فريق الأهلي تدريباته استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها غدًا الأحد، التي تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري العام.

السويسرى فايلر، مدرب الفريق حرص على الاطمئنان على الحالة الصحية للحارس شريف إكرامى على هامش مران الفريق الذى أقيم أمس على ملعب التتش.

كما شارك محمود متولى لاعب الفريق فى المران الجماعى بعد خضوعه لفحص طبي والتأكد من جاهزيته بعد شكواه من كدمة خلال مشاركته في مباراة طنطا الأخيرة.