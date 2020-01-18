ترامب يكشف الدقائق الأخيرة فى حياة "سليمانى"

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ترامب يكشف الدقائق الأخيرة في حياة " سليماني"
ترامب يكشف الدقائق الأخيرة في حياة " سليماني"
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عبد القادر وحيد- متابعات

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كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الدقائق الأخيرة في حياة قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني.

وبحسب ما نشرته شبكة "سي إن إن"،  فإن ترامب أفصح خلال حفل عشاء لجمع التبرعات مع أعضاء بالحزب الجمهوري بولاية فلوريدا، مساء أمس الجمعة، أنه تابع الضربة من خلال كاميرات.

وأضاف أن  مسئولين عسكريين قالوا له: "هما معا يا سيدي"-  في إشارة إلى سليماني وأبومهدي المهندس- نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي.

كما بعث المسئولون الأمريكيون برسالة إلى ترامب: "سيدي لديهما دقيقتان و11 ثانية.. لا ردة فعل.. دقيقتان و11 ثانية للعيش.. سيدي إنهما في السيارة، سيارة مصفحة.. سيدي لديهما دقيقة للعيش تقريبًا".

وتابع ترامب: إنه سمع بعدها بوووم"، حيث قال له المسئول: "سيدي.. أزيلا" .

وأوضح ترامب أن سليماني كان يقول أمورًا سيئة عن الولايات المتحدة، متسائلاً: "كم من هذا الهراء علينا الاستماع له".

يذكر أن صحيفة بولتيكو الأمريكية، قد ذكرت أن ترامب كان يسترخي في منتجعه الفخم بولاية فلوريدا، كما لعب الجولف في نادي ويست بالم بيتش للجولف، واستمتع برفقة عدد من المقربين منه، وذلك قبل ساعات من إرسال الجيش الأمريكي طائرة مسيرة لمقتل سليماني.

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