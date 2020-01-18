أول ظهور لإحدى طبيبات المنيا المصابات بحادث الكريمات

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كشفت فاطمة منصور، إحدى الطبيبات المصابات في حادث "ميكروباص طبيبات المنيا"، تفاصيل الحادث، قائلة: "أنا مش قادرة افتكر حاجة، بس فضلنا على الأسفلت ساعة ونصف لحد ما حد جالنا"، مطالبة برد حقوق الطبيبات اللاتي توفين، معلقة: "عايزين اللي اتسبب في اللي حصل يتعاقب".

وأوضحت خلال لقاء خاص ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه تم إبلاغهن بموعد التدريب قبلها بيوم واحد، ولم يكن هناك وقت لحجز تذاكر القطار، وعندما اعترضن تم تهديدهن بأنه سيتم نقلهن من الإدارة الصحية، فقررن أن يستقللن "ميكروباص".

وتابعت: "أنها حاولت عدم الذهاب بسبب صغر سن طفلتها، وعدم قدرتها على اصطحابها معها، ولكن لم تتمكن، وكانت ستصطحب ابنتها معها، ولكنها تركتها في اللحظة الأخيرة مع والدتها.

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