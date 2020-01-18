شاهد.. حرق صور سليماني بالتزامن مع خطبة خامنئي

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انتشرت مجموعة من الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر قيام الإيرانيين، بإحراق صور قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، أمس الجمعة.

وجاء حرق صور سليماني بالتزامن مع إلقاء على خامنئي كلمة في صلاة الجمعة بطهران، بعد توقف دام لثماني سنوات.

وقام المتظاهرون بتمزيق صور قاسم سليماني وحرقها في مختلف أنحاء طهران بالإضافة إلى مدن إيرانية متعددة.

كما انتشرت مقاطع فيديو تظهر تعمد الإيرانيين عدم المشي على العلم الأمريكي، وذلك خلال خطبة خامنئي.

كما أظهر مقطع فيديو آخر قيام الرئيس الإيراني حسن روحاني بعدم تحية خامنئي عقب صلاة الجمعة، حيث انصرف من المسجد أن يؤدي له التحية.




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