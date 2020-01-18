» بـ"هوت شورت".. ابنة فيفي عبده تشعل مواقع التواصل

أثارت ابنة الفنانة فيفي عبده، حالة من الجدل، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بظهورها بـ"هوت شورت"، ما وصف البعض إطلالتها بـ"الجريئة".

ونشرت عزة مجاهد، ابنة فيفي عبده، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة جديدة لها، معلقة عليها: "مساء الحلويات".

وظهرت عزة مجاهد، في الصورة، وهى ترتدي هوت شورت جلد باللون الأسود مع سترة قطنية بنفس اللون، ونسقت معهما جاكيت باللون الزيتي اللامع.

وانتعلت بوت متوسط الطويل باللون الأسود، وتزينت ببعض الإكسسوارات والمجوهرات التي منحتها إطلالة كاملة.

فيما تركت الفنانة عزة مجاهد خصلات شعرها منسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.