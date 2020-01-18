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منة عرفة تثير الجدل بعد خطوبتها على اليوتيوبر على غزلان

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منة عرفة
منة عرفة
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علا خطاب

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منة عرفة

خطوبة

بدرية طلبة

اليوتيوبر

على غزلان

تصدرت الفنانة الشابة منة عرفة، مؤشرات البحث على جوجل، وذلك بعد تردد أنباء حول خطوبتها بـ"اليوتيوبر" الشهير على غزلان، بعد ظهورهما سويًا في عدة مناسبات.

وما أثار الجدل، هو نشر اليوتيوبر علي غزلان صورة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي تجمعه بالفنانة منة عرفة، معلقًا عليها: "أفضل شيء حدث لي على الإطلاق".

في المقابل، حسمت الفنانة بدرية طلبة الجدل بعد أن علقت على الصورة التي نشرها اليوتيوبر علي غزلان، حيث باركت لهما على الخطوبة قائلة: "مبروك".

وجاء هذا التعليق بعد حالة من الجدل الواسع الذي انتشر بين متابعي منة عرفة حيث خرجت العديد من التساؤلات حول علاقتها بـ على غزلان.


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