"تعرضن لتهديدات"..مفاجأة صادمة بحادث طبيبات المنيا

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عقب الدكتور إيهاب طاهر، أمين عام نقابة الأطباء، على حادث ميكروباص طبيبات المنيا، قائلاً: "هنصحى في يوم مش هنلاقي أطباء تعالجنا".

وأضاف "طاهر"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الدورة التدريبية التي كان يتجه إليها الطبيبات ليست عاجلة، وكان يمكن أن يرسل لهن مدرب إلى مكانهن.

وتابع: "الطبيبات تعرضن لتهديدات، معقبًا: "إحنا عايشين فين، إحنا مش قطع شطرنج"، منوهًا بأنهم سيتقدمون للنائب العام بطلب للتحقيق في الواقعة، وسيكون هناك حفل تأبين للطبيبات المتوفيات بالنقابة يوم الثلاثاء المقبل.

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