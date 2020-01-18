» بسبب سوء الأحوال الجوية.. إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري

18 يناير 2020 - 09:14 ص

أغلق صباح اليوم ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 25-27 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار والضغط 1017، حسبما أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر.

وأشار المركز إلي أنه تم إيقاف كل الأنشطة البحرية وذلك على كل الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا علي سلامة الملاحة البحرية.

وشدد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء بحري خالد زهران على مديري الموانئ باتخاذ كل التدابير الاحترازية اللازمة للتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العملات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا علي سلامة الأرواح.