» لجنة الكرة تصدم "فايلر": لن نقبل برحيل هذا اللاعب بناء على طلبك

18 يناير 2020 - 08:33 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن إصدار تقرير من رينيه فايلر - المدير الفني للنادي الأهلي - يطلب فيه رحيل صالح جمعة .



وأضاف: لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح ترفض رحيل صالح جمعة .. وخالد بيبو و زكريا ناصف - عضو اللجنة - يثقان في قدراته أيضا.



واستدرك: اللجنة ترى أن الأهلي لا يملك بديلا لمحمد مجدي قفشة ، وبالتالي ترى أنه في حال حصل صالح جمعة على فرصة فهذا قد يساهم في تخفيف الحمل على قفشة فضلا عن استعادة صالح لمستواه.



