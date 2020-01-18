» لجنة الكرة تصدم "فايلر": لن نقبل برحيل هذا اللاعب بناء على طلبك

أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن إصدار تقرير من رينيه فايلر - المدير الفني للنادي الأهلي - يطلب فيه رحيل صالح جمعة .
وأضاف: لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح ترفض رحيل صالح جمعة .. وخالد بيبو و زكريا ناصف - عضو اللجنة - يثقان في قدراته أيضا.
واستدرك: اللجنة ترى أن الأهلي لا يملك بديلا لمحمد مجدي قفشة ، وبالتالي ترى أنه في حال حصل صالح جمعة على فرصة فهذا قد يساهم في تخفيف الحمل على قفشة فضلا عن استعادة صالح لمستواه.
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